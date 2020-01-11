شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يفتتحون معاهد لبيع الدبلومات بدون إلزام الطلاب بالحضور أو النجاح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن قيام مدير عام التعليم الفني بمنح تراخيص لبعض المعاهد لتقوم بمنح الدبلومات وخاصة دبلوم مساعد طبيب بمدة شهرين فقط .

وقالت المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الجمعة أن هذه المعاهد حتى لا يوجد لبعضها مباني ويتم تدريسها في المدارس والمكاتب الحكومية وتحت الأشجار في المناطق الريفية .

وأضافت المصادر أنه يتم إصدار شهادات على أساس أنه تم الدراسة لمدة عامين ويتم تعميد الشهادات من قبل مدير عام التعليم الفني الذي يحصل على 50% من رسوم كل طالب .

ووضحت المصادر أن من يريد الحصول على الشهادة ما عليه اﻻ دفع مبلغ مائة وخمسون الف ريال وسيتم إيصال الشهادة إلى بيته معمدة جاهزة ويمكن لمن حصل على الشهادة بعد ذلك تقديمها ضمن ملف طلب التوظيف .

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وحذرت المصادر من خطورة الوضع في المستقبل وخاصة بعد قبول هؤلاء الفاشلين في المستشفيات و تسليمهم أرواح الناس على أساس انهم مساعدين اطباء وحاصلون على شهادة معتمدة من مكتب التعليم الفني .

الجدير ذكره أن هذا العبث تم بعد سيطرة السلالة على أغلب المؤسسات القيادية في الدولة ابتدأ من وزير الصحة المتوكل ووصولا إلى مدير عام مكتب الصحة المتوكل ووكيل المحافظة لقطاع التعليم المتوكل أيضا .