شكرا لبحثكم عن خبر الموظفون في مصلحة الضرائب يشتكون من السلالة بعد إستكمالهم في السيطرة على المناصب والمال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى عدد من صغار المدراء والموظفين في مصلحة الضرائب بعد إقصاء المليشيا الحوثية لهم بعد تعيين قيادات عليا في المصلحة والتي بدورها قامت بتعيين عناصر تابعة لها .
وقالت هذه المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الجمعة أن العناصر السلالية سيطرة على كل شيء ابتدأ من رئاسة المصلحة والتي يديرها السلالي هاشم الشامي حتى الوكلاء " وحيد الكبسي " و" عبد الرحمن الجنيد " وصولا إلى مدراء الإدارات " محمد الشامي " وغيرهم من أفراد السلالة .
وأضافت المصادر أن المصلحة باتت تشبه القطاع الخاص ولكن لعناصر السلالة كغيرها من بقية المصالح والدوائر الحكومية .
وأكدت المصادر أن أغلب الموظفين باتوا يشعروا بالاغتراب وكأنهم خارج وطنهم وهو ماجعل الغالبية من الموظفين يغادروا أعمالهم جراء عنصرية العناصر السلالة .
هذا وتقوم المليشيا بصرف مستحقات مالية للعناصر التابعة لهم من أبناء السلالة بشكل سري وشهري في أحد المباني المجاورة للمصلحة دون الصرف لبقية الموظفين .
الجدير ذكره أن أغلب المناصب في الدولة باتت تسيطر عليها المليشيا ويتم صرف مستحقاتهم شهريا وعدم الصرف حتى تكاليف المواصلات للآخرين بهدف ترك أعمالهم لإحلال عناصر تابعة لهم .
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