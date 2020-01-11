شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلق على توقيع مصفوفة الانسحاب بين الشرعية والانتقالي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي البارز في المليشيا الحوثية الانقلابية محمد علي الحوثي على توقيع مصفوفة الانسحاب العسكري بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي.
وقال الحوثي في تغريدة على موقع "تويتر" معلقا على المصفوفة أن تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل قوات الحكومة الشرعية والانتقالي عار أبدي.
وأشار الحوثي في تغريدته إلى أن تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة لمن أسماه بـ"المحتل" في كناية عن التحالف العربي بالعار الأبدي يساوي عار الارتزاق.
ووقعت اليوم الخميس الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على مصفوفة الانسحاب العسكري من المحافظات الجنوبية.
ونصت المصفوفة على تسليم قوات الطرفين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للتحالف العربي.
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