شكرا لبحثكم عن خبر الأجهزة الأمنية تلقي القبض على القاتل المراني بعد محاصرته والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تم إلقاء القبض على المدعو (يوسف ناجي محمد المراني)، المتهم بارتكابه جريمة مروعة راح ضحيتها أكثر من 6 قتلى وجرحى بينهم امرأتان.4
الجريمة حدثت بالعاصمة صنعاء منطقة سعوان، حيث قام الجاني بمداهمة منزل زوجته التي كانت في بيت اسرتها وباشرها بإطلاق النار ليقتل منهم 4 قبل الفرار.
وتضيف المصادر أن المجرم قام بالفرار مباشرة لمقر عمله محل الكترونيات التابع له بمنطقة شعوب وقام باجتجاز عمال المحل وهم سته كرهائن وقام بتصفية ثلاثة منهم أثناء محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه.
وتشير المصادر إلى العملية ظلت من عصر يوم الثلاثاء الى حدود صلاة الفجر من يوم أمس وقامت بمداهمة المحل بعد ان فشلت كل الوساطات لاقناع المجرم تسليم نفسه.
هذا وقد ارتفعت الجريمة في الآونة الأخيرة نتيجة انفلات الأمن وغياب الجهات الأمنية الرسمية نتيجة للعشوائية التي تتبعها المليشيا الحوثية.
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