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الحوثيون يحركون عصابات لنهب أراضي المواطنين في عدد من مناطق صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى عدد من المواطنين من تعرض أراضي تابعة لهم للنهب والبسط عليها من قبل نافذين حوثيين والذين يستخدمون سلطاتهم وعربات عسكرية تابعة للمليشيا لتحقيق ذلك .

وقال عدد من المواطنين " للمشهد اليمني " اليوم الخميس أنهم فوجئوا بتسوير أراضي تابعة لهم في منطقة ضبوه ودار سلم من قبل نافذين حوثيين من أبناء محافظة صعدة .

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وأضافوا أن هؤلاء النافذين يقوموا بشراء قطعة أرض صغيرة كمدخل لهم ثم نهب الأراضي المجاورة وخاصة للناس البسطاء والأرامل وعدد من الأيتام والذين يتم تسهيل لهم ذلك من خلال سماسرة من أبناء المنطقة والذين يحددوا لهم أراضي الناس البسطاء .
وأكدت المصادر أن هذه العصابات تقوم بالتعامل مع أقسام الشرطة والتي تمتنع عن تحريك عربات عسكرية وهو ما يعكس ثقافة المليشيا التي تسعى لتحقيق مكاسب مالية في ضل عدم وجود الدولة .

الجدير ذكره أن هذه العصابات تقوم بإطلاق النار على كل من يحاول إعادة قطعة الأرض التابعة له وهو ماتسبب في إصابات عدد من الأشخاص قبل أمس في منطقة دار سلم .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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