شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن بدء التسجيل في المنح الدراسية بالجامعات التركية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت هيئة المنح التركية (YTB) اليوم الجمعة بدء تلقي طلبات التسجيل في برنامج المنح الدراسية في الجامعات التركية لعام 2020، والذي يوفر فرصة للدراسة للطلاب الأجانب في تركيا.

وتوفر تركيا فرصة التعليم على نطاق دولي، إلى جانب تقديمها منحا للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة حول العالم عبر هيئة المنح التركية (YTB) لتلقي التعليم في الجامعات التركية المرموقة.

ومن المقرر أن تستقبل هيئة المنح طلبات التسجيل للبرنامج خلال الفترة بين 10 يناير/ كانون الثاني الجاري و20 فبراير/ شباط القادم عبر موقعها الإلكتروني وبطريقة مجانية

(ww.turkiyeburslari.gov.tr).

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يشار إلى أن (YTB) حطمت رقما قياسيا العام الماضي، بعدد المقدمين على طلب الحصول على منحة دراسية في تركيا، بواقع 146 ألف و600 طلب من 167 دولة.

ويحصل عشرات الطلاب اليمنيين سنوياً على منح من هيئة المنح التركية للإلتحاق بالجامعات التركية في مختلف التخصصات، وتضم مقاعد في المستويات الدراسية (بكلوريوس، وماجستير، ودكتوراه) وتوفر لهم الجامعات التركية مقاعد ومساعدات مالية شهرية وسكن وتأمين صحي.