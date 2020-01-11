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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكمنة في عدن لضبط حائزي الأسلحة السبت 11 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 واصلت الأجهزة الأمنية، في العاصمة عدن، الجمعة، حملتها لمنع حيازة السلاح والتجول به في شوارع المدينة.

ونشرت الأجهزة الأمنية، في اليومين الماضيين، عددا من الحواجز الأمنية المفاجئة، في مختلف أحياء العاصمة لتفتيش السيارات والحافلات ومنع حمل السلاح والتجول به في المدينة.

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