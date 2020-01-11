شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : إعلان وفاة السلطان قابوس.. وبيان عاجل لـ"البلاط السلطاني" يقطع الشك بالقين قبل دقائق ويكشف وفاة السلطان قابوس قبل دقايق(وهذا نص البيان+تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البلاط السلطاني في سلطنة عمان، فجر اليوم السبت، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك بعد رحلة طويلة من المرض.

وقال البلاط السلطاني في بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء العمانية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : إعلان وفاة السلطان قابوس.. وبيان عاجل لـ"البلاط السلطاني" يقطع الشك بالقين قبل دقائق ويكشف وفاة السلطان قابوس قبل دقائق(وهذا نص البيان+تفاصيل)

Advertisements

الرئيس الأمريكي : قاسم اسليماني كانت يخطط لاستهداف أربع سفارات أمريكية لذلك أمرت بتصفيته

وأضاف البيان: "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا".

وتابع البلاط السلطاني: "إذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وختم البيان، بقوله: "ليدعو الله جلت قدرته أن يجزي جلالته خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويوقن به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره".