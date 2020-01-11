شكرا لقرائتكم خبر عن أعلن الديوان السلطاني في عمان, صباح السبت , وفاة السلطان قابوس المعظم عن عمر يناهز 79 عام . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان السلطاني في عمان, صباح السبت , وفاة السلطان قابوس المعظم عن عمر يناهز 79 عام .

جاء ذلك في بيان صدر عن البلاط السلطاني فيما يلي نصه:

‏(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العماني العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى حضرة السلطان ‫قابوس بن سعيد‬ بن تيمور الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.

وإذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

ليدعو الله أن يجزي السلطان قابوس خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويوقن به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره.