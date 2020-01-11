شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تجلى الخبراء الايرانيين من مدينة الحديده ,وهذه هي وجهتهم .. !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محافظ الحديده , الحسن الطاهر , عن قيام مليشيا الحوثي بأجلاء عدد كبير من الخبراء الايرانيين , من مدينة الحديده , خوفا من هجمات امريكيه , وذلك بعد مقتل سليماني , على يد الامريكان الاسبوع الماضي , بطائرات بدون طيار , في محيط مطار بغداد .

وأكد المحافظ ان الاستخبارات الحكوميه رصدت اجلاء عدد من الخبراء الايرانيين , من الحديده , الى مناطق مجاوره , ويأتي هذا الاجراء بعد مقتل سليماني الاسبوع الماضي .



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