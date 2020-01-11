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صنعاء - ياسمين الخيامي - عربية حسناء تعمل في أشهر قناة سعودية تباغت الجميع وتصدم الشعب السعودي وتصفهم بالدواعش..شاهد كيف كان عقابها صارم ومزلزل ( صورة الحسناء واسمها )

2020/01/11 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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