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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان تنظيم داعش يباغت الجميع ويصعق أمريكا والسعودية ويقدم للحرس الثوري خدمة لا تقدر بثمن سيجعل العالم تقف الى جانب ايران ( شاهد مافعله تنظيم داعش )

2020/01/11 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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