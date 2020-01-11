شكرا لبحثكم عن خبر ”رئيس الوزراء : عام 2020 يحمل بشائر كثيرة لليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت صحيفة 26 سبتمبر تصريحا لرئيس الوزراء معين عبد الملك قال فيه بأن 2020 هو عام الخير لليمنيين ويحمل في طياته كل جديد.

مؤكدا أنه سيتم تخفيف المعاناة على الشعب اليمني التي جاءت مع مجيء الانقلابيين عام 2014.

داعيا القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية والوقوف مع شرعية الرئيس هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وحول اتفاقية الرياض قال أنه يتفهم السخط الشعبي في تأجيل تنفيذ الاتفاقية والمخاوف التي قد تنتج عن عدم تنفيذها.

مشددا على أن هناك جهود جبارة تبذل من قبل الأشقاء في اللجان التابعة للتحالف العربي.

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وأضاف ندرك أن أي خلل مصدره انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، منوها إلى تجنب الصدام داخل الصف الوطني الداخلي.

وقال أن الجميع مدعو بما فيهم الأخوة في الانتقالي إلى توحيد الجهود وتجنب الصراع في الإعلام وعلى الأرض.

وأشاد بالتعاون الصادق والسخي من قبل الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وتذليل الصعاب والوقوف مع جهود قيادة الشرعية ومعالجة الآثار الجانبية التي خلفتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وختم بأن هذه المواقف ستظل خالدة في ذاكرة كل يمني ولا يمكن نسيانها ابدا.