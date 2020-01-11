شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تواصل قصف مواقع القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن بالقذائف المدفعية ، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة والقناصة بشكل عنيف .

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في حيس عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال غرب حيس، في أوقات متفرقة من اليوم باستخدام قذائف مدفعية B10 على فترات متقطعة .

وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 والأسلحة القناصة في ساعات الظهيرة وحتى ساعات العصر من يومنا هذا الخميس .

ويتزامن القصف والإستهداف الذي تشنه المليشيات مع قيامها بإستحداث مواقع جديدة في أطراف المديرية ، وهو ما يكشف سعي الحوثيين للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة .