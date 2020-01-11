شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على «آخر زيارة» قام بها «قاسم سليماني» إلى اليمن.. والمفاجأة في التوقيت!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن تفاصيل زيارة "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى اليمن، والتي كانت في 2015 حسب المصادر.

وذكرت المصادر، أن قاسم سليماني زار اليمن للمرة الأولى والوحيدة في حياته عام 2015، وذلك بعد مرور 48 ساعة فقط على انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وكان قد أكد وزير الخارجية اليمني الأسبق، رياض ياسين، في 31 مارس 2015، أن الجنرال الإيراني موجود في اليمن.

وقال ياسين، في حوار له مع قناة "الحدث" ، رداً على تقارير إعلامية متضاربة حول مكان سليماني آنذاك: "قاسم سليماني موجود فعلياً في اليمن".

وفي السياق نفسه، قالت قناة "BBC" البريطانية حينها، إن سليماني وصل إلى صنعاء بعد مرور 48 ساعة فقط على انطلاق عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية والإمارات في اليمن دعماً للحكومة الشرعية ضد الحوثيين.

كما ذكر موقع "نماينده" المقرب من التيار المتشدد من البرلمان الإيراني يومها، أن سليماني وصل إلى اليمن "لمساعدة إخوانه الثوار هناك من أجل مواجهة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية. وأكدت مصادر سياسية أن قاسم سليماني كان قد أشرف بشكل مباشرعلى عملية انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 .

وبحسب المصادر، فقد دعم سليماني مليشيا الحوثي حينها بأسلحة نوعية وخبراء من الحرس الثوري وحزب الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على «آخر زيارة» قام بها «قاسم سليماني» إلى اليمن.. والمفاجأة في التوقيت!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.