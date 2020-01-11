شكرا لبحثكم عن خبر اقتحمت منزلها برفقة ”زينبيات”.. ”يمنية” تدحر أطقم مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة إب، الخميس، أن إمرأة "يمنية" نجحت في دحر مسلحي مليشيا الحوثي الذين اقتحموا منزلها رفقة "زينبيات".

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن أمرة تدعى "بنت الشوكي" في قرية روحان التابعة لمديرية الشعر، اشتبكت مع مسلحين حوثيين مصحوبين بزينبيات، واطقم مسلحة، هاجموا منزلها "منزل الغزالي" وردتهم على أدبارهم خائبين.

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واشارت المصادر الى أن المسلحين قاموا مع الزينبيات باقتلاع باب المنزل والاعتداء على "زوجة الغزالي" بنت الشوكي" والتي كانت فقط هي واطفالها بداخله، فقط بينما كان زوجها يحضر جلسة بالمحكمة، ما دفعها إلى التسلل و الانسحاب نحو الغرفة المجاورة وأخذ سلاحها، لتبدأ مباشرة باطلاق النار ، والاشتباك بالرصاص مع المسلحين.

ونوهت المصادر بأن أن المرأة تحصنت في سطح منزلها وظلت تطلق النار حتى انسحب المسلحين.

وتشهد محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وحوادث جنائية ارتفعت حدتها في الاونة الاخيرة.