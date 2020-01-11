شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب المبرح على ناشطة بصنعاء بسبب منشوراتها عبر "فيسبوك" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية الثلاثاء، في العاصمة صنعاء على اقتحام منزل إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء عليها بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل الناشطة ابتسام ابو دنيا في صنعاء، وباشروا الاعتداء عليها بالضرب والتعذيب مع بعض أفراد أسرتها، على خلفية منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشطت ابو دنيا مؤخراً، في نشر مقاطع فيديو ومنشورات مناوئة لمليشيات الحوثي الانقلابية وانتقادات تتعلق بنهبهم مرتبات الموظفين والقمع الذي تمارسه الجماعة ضد الحريات العامة.

Advertisements

وفي الصدد، أكدت الناشطة هدى الصراري في تغريدة على حسابها بتويتر، تعرض الناشطة ابتسام ابو دنيا في صنعاء للتعذيب والضرب داخل منزلها هي وبناتها من قبل مليشيا الحوثي.

وقالت إن هذا حدث لها "بسبب قيامها بتسجيل مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عن انقطاع الرواتب والاستيلاء عليها من قبل الحوثيين وتطالبهم بتوفير العيش الكريم للمواطنين تحت مناطق سيطرتهم".