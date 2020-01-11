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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمن يحظر القات في الأماكن العامة بعدن
السبت 11 يناير 2020
الخليج 365
شنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة لمنع تناول القات، في السواحل والمتنفسات العامة والأماكن الخاصة بالعائلات.
واختفت المظاهر غير الحضارية للمئات من ماضغي القات الذين كانت تكتظ بهم سواحل ومتنفسات المدينة قبل إطلاق حملة حظر هذه الظاهرة.
وقال المتحدث باسم إدارة أمن عدن، النقيب عبدالرحمن النقيب، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة الضبط الأمني في المدينة، مؤكدا استمرارها طوال العام.
وأكد في تصريحات صحفية، نجاح الحملة الأمنية لضبط الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة.
وشدد على إيجابية نتائج الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية للحد من الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار في عدن.
ولاقت الإجراءات الأمنية إشادات واسعة من الأهالي في المدينة الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بتكثيفها.
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