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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمات حوثية متفرقة على الجبلية السبت 11 يناير 2020 الخليج 365 في خرق جديد للهدنة الأممية، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة، قصفا على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

Advertisements وكشفت مصادر عسكرية ميدانية، استخدام مليشيات الحوثي، قذائف الهاون الثقيل من عياري 120 و82 في القصف. وبحسب المصادر، فأن المليشيات هاجمت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة ومعدلات البيكا. وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها، في تصعيد مستمر، وسط صمت أممي .

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