عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للتوصل إلى تسوية شاملة

السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

جدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي دعوة حكومة بلاده لمجلس الأمن الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع.



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وقال السعدي خلال كلمة اليمن التي القاها في جلسة النقاش المفتوح حول السلم والامن الدوليين بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "على الرغم من استمرار تعنّت وتنصّل تلك الميليشيات من التزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي كان آخرها اتفاق ستوكهولم، إلا أن الحكومة اليمنية لطالما عبرت عن رغبتها الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل و المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها".

وأضاف أن عالمنا اليوم يشهد ظهور جماعات و ميليشيات مسلحة خارجه عن كيانات الدول، بالإضافة إلى نشوء جماعات إرهابية متطرفة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات وزيادة المعاناة الإنسانية وتهديد أمن واستقرار الشعوب والامن والسلم الدوليين.

ويشهد اليمن للعام الخامس على التوالي حربا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين ما تسبب في تفاقم الوضع الصحي والإنساني.