شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية : تزف بشارات وردية بخصوص مدينة عدن والمجلس الانتقالي ويشكر 3من أمراء السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصدر خاص يفاجي الجميع ويكشف السبب الحقيقي لانقطاع الانترنت في اليمن.. ليس الكابل البحري وهذا هو السبب وردنا الان : الإعلان عن اتفاق جديد بين الشرعية والمجلس الانتقالي .. وقرار تاريخي للرئيس هادي.. (وهذا تفاصيل الاتفاق) محافظ الحديدة يكشف عن تحركات استخباراتية حوثية خطيرة مع عدد كبير من الخبراء الايرانيين بعد مقتل سليماني وردنا الان.. مغرد ايراني يفجر مفاجاة مزلزلة وينشر وصية قاسم سليماني لزوجته قبل وفاته .. (تفاصيل الوصية)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية : تزف بشارات وردية بخصوص مدينة عدن والمجلس الانتقالي ويشكر 3من أمراء السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.