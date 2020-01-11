شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مصدر خاص يفاجي الجميع ويكشف السبب الحقيقي لانقطاع الانترنت في اليمن.. ليس الكابل البحري وهذا هو السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحكومة اليمنية : تزف بشارات وردية بخصوص مدينة عدن والمجلس الانتقالي ويشكر 3من أمراء السعودية وردنا الان : الإعلان عن اتفاق جديد بين الشرعية والمجلس الانتقالي .. وقرار تاريخي للرئيس هادي.. (وهذا تفاصيل الاتفاق) محافظ الحديدة يكشف عن تحركات استخباراتية حوثية خطيرة مع عدد كبير من الخبراء الايرانيين بعد مقتل سليماني وردنا الان.. مغرد ايراني يفجر مفاجاة مزلزلة وينشر وصية قاسم سليماني لزوجته قبل وفاته .. (تفاصيل الوصية)

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