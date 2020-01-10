إدارة مكتب محو الأمية بالغيضة تحتفل بالثامن من يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

أقامت إدارة مكتب محوالأمية بمديرية الغيضة تزامنا مع مناسبة اليوم العربي لمحوالأمية، حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة الثامن من يناير.



ويأتي هذا الحفل الذي يقام لاول مرة على مستوى مديريات محافظة المهرة، برعاية الشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة وإشراف الإدارة العامة لمحوالأمية وتعليم الكبار م/المهرة.

وتخللت الحفل اناشيد فنية وشعرية وكلمات وعبرت مديرة مكتب محوالأمية بمديرية الغيضة خديجة حسن بن شهاب، شكرها لحضور مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض ومدير عام محوالأمية، مطران عوض حيمد ونائب مدير عام مكتب التربيه والتعليم ومديرة تنمية المرأة بمديرية الغيضة أ. انتصار عوض مبارك والقائد محمدابوسليم مسؤل الكشافه وبعض مدراء الدوائر بمكتب محوالامية ومديرات المراكز والمعلمات لمشاركتهم للاحتفال بهذه المناسبه والتي سيكون فيهاتكريم وتشجيع الجهود التي تبذل تجاه هذه المهمة السامية والتي هي قضية ومسؤولية الجميع.

Advertisements

وقالت في كلمته انحن هنا في سبيل نشر العلم ومحاربة الأمية وبمساندة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية والإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة في مجال محوالأمية وجعل التعليم حق للجميع وتم فتح خلال هذا العام ٢٠١٩-٢٠٢٠م عدد ٢٤صفا الذي يتكون من ٢٨٧دارس ودراسة في مدينة الغيضة وضواحيها وفي هذا اليوم سنكرم من لهم فضل عبدالله في نشر العلم ومحوالأمية.

فيما أشار مدير عام محوالأمية بمحافظة المهرة مطران حيمد ان الاحتفال بهذه المناسبة ماهو الا اعتراف بأهمية محوالأمية وحقهم في التعليم وتكريم الجهود التي تبذل من قبل القائمين عليها وإدارة محوالأمية بالغيضة تقوم بجهود وتبدل جهود طيبه يشكرو عليها.

وقد بلغت نسبة المتقدمين للاختبار على مستوى الغيضة ١٩٢دارس ودراسة حيث بلغ نسبة النجاح ٩٨٪.واكدعلى ان محوالأمية لاتنحصر على القائمين عليها بل تتطلب عملا جادا ومستمر من الجميع. وذكر انه يوم السبت سيكون تدشين لدورتين بإذن الله في مجال التغذية الصحية والصحة الإنجاب ية على مستوى المديريات والمحافظة للمعلمات التي ستقام في العاصمة الغيضة المنفذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا.

فيما اشاد مدير عام مديرية الغيضة أ. سالم عوض في كلمته على الجهود التي تبذل تجاه محوالأمية وخلق بيئة تعليمية من معلمين ومعلمات لتوصيل للملتحقين بتعليم محوالأمية وتعليهم. وهذا العدد الكبير من الصفوف يعتير انجاز للإدارة في ظل هذه الظروف. فيما أكد على فتح صفوف خاصة بالرجال كونه العدد المتلحقين من فئة الذكور قليل مقارنة بالنساء.

وفي الختام كرمت إدرة محوالأمية بمديرية الغيضة المدير العام لمحوالأمية لجهوده الواضحة وبصماته الوضاءة وبعض الدوائر والمعلمين والمعلمات بالمديرية وكذا قدمت إدرة تنمية المرأة بمديرية الغيضة أ. انتصار عوض مبارك درع للمدير العام لمحوالأمية ومديرة مكتب محوالأمية بالغيضة ولجميع المعلمات ومديرات المراكز.