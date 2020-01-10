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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم مديري الصندوقين الخيري والتطوير بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
كرم مكتب السكرتير الإعلامي لمحافظ محافظة المهرة ورئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، مدير صندوق التطوير بالمحافظة، محمد مبارك باكريت، ومدير الصندوق الخيري، حازم محمد كده.
وقال السكرتير الإعلامي الخاص للمحافظ ، عيسى بن نهل القميري، إن التكريم يأتي وفق توجيهات المحافظ باكريت، لتكريم مدراء العموم على جهودهم المبذولة خلال العام الماضي وتحفيزا لهم على تقديم المزيد خلال العام الجديد 2020م.
وأشار إلى الصندوقين الخيري والتطوير، يبذلان جهودا متميزة ورائعة لخدمة أبناء المحافظة، متنميا استمرار ذلك النشاط والعطاء لكل ما شأنها تخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير المحافظة في كافة المجالات.
بدورهما عبر مديري الصندوقين الخيري والتطوير، عن شكرهما للمحافظ الشيخ راجح باكريت على هذه اللفتة الكريمة.
وأكد باكريت وكده، أن الجهود التي بذلها الصندوقين خلال العام الماضي جاء في ظل اهتمام المحافظ باكريت، بالصندوقين وتقديم كل الدعم والتسهيلات، إضافة إلى العمل التكاملي للموظفي في إدارة الصندوقين.
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