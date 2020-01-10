- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العبودي يلتقي المقاولين المنفذين لمشروع المدارس الممولة من البرنامج السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ، بمكتبه، بالمقاولين المنفذين للمدارس التعليمية في عدد من مديريات المحافظة الممولة من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن وذلك لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعرقل عملية تسليمها في الموعد المحدد.
واستمع الوكيل العبودي، إلى شرح عن أبرز الأشكاليات التي تواجـه المقاولون المنفذون لمشروع المدارس التعليمية والتي تقف عائقاً أمام تنفيذ الأعمال والمعالجات اللأزمة لحلها ، مشدداً على ضرورة التركيز في جودة العمل ومراعاة المواصفات المعتمدة في تنفيذ المشاريع التعليمية قبل أنجازها.
وأشار الوكيل العبودي الى أهمية تضافر الجهود من جميع المقاولين والأهتمام بتنفيذ مشروع المدارس التعليمية ، مبدياً أستعداد السلطة المحلية في تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعاب التي تعوق تنفيذ المشاريع لأنجازها وفق البرامج الزمنية المقررة.
كانت هذه تفاصيل خبر العبودي يلتقي المقاولين المنفذين لمشروع المدارس الممولة من البرنامج السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.