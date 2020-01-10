العبودي يلتقي المقاولين المنفذين لمشروع المدارس الممولة من البرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ، بمكتبه، بالمقاولين المنفذين للمدارس التعليمية في عدد من مديريات المحافظة الممولة من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن وذلك لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعرقل عملية تسليمها في الموعد المحدد.



واستمع الوكيل العبودي، إلى شرح عن أبرز الأشكاليات التي تواجـه المقاولون المنفذون لمشروع المدارس التعليمية والتي تقف عائقاً أمام تنفيذ الأعمال والمعالجات اللأزمة لحلها ، مشدداً على ضرورة التركيز في جودة العمل ومراعاة المواصفات المعتمدة في تنفيذ المشاريع التعليمية قبل أنجازها.

وأشار الوكيل العبودي الى أهمية تضافر الجهود من جميع المقاولين والأهتمام بتنفيذ مشروع المدارس التعليمية ، مبدياً أستعداد السلطة المحلية في تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعاب التي تعوق تنفيذ المشاريع لأنجازها وفق البرامج الزمنية المقررة.