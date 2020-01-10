مناقشة الأشكاليات التي تواجه مشروع تأهيل منفذ شحن البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مع المكتب الأستشاري الهندسي بجمرك شحن عدد من القضايا المتعلقة بمشروع تأهيل منفذ شحن البري الذي يمولة البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن.

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وتطرق اللقاء، الى مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجـه مشروع تأهيل منفذ شحن، وإمكانية رفع خطاب من قبل السلطة المحلية الى وزارة النقل بالإطلاع على المخططات الهندسية التصاميم والموافقة عليها ، وكذا معالجة الأشكاليات التي تعيق المقاول المنفذ للمشروع وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد الوكيل العبودي اهتمام السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بمشروع إعادة تأهيل المنفذ شحن البري لرفع الطاقة الاستيعابية للمنفذ، وتسهيل حركة مرور المسافرين، وتطوير خدمات قطاع النقل والمسافرين، وتأهيل مسارات السيارات والشاحنات لما من شأنه دفع عجلة الاستثمار والتنمية تعزيز حركة السياحة والتجارة بالمحافظة.

وأشار العبودي إلى ضرورة تجاوز المعوقات وإيجاد المعالجات لكافة الإشكاليات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع ، لأفتاً أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم التسهيلات اللازمة في ضوء الإمكانيات المتاحة ، من أجل أنجاز مشروع تأهيل منفذ شحن لما لها من أهمية كبيرة في خدمة المحافظة.