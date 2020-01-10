تدشين المركز الصحي التابع لإدارة شرطة السير بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

افتتح المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي، المركز الصحي التابع لإدارة شرطة السير "المرور" بمدينة المكلا.



وخلال التدشين طاف العميد "التميمي" يرافقه مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري، ونائبه المقدم صلاح بن دويس، طافوا بأرجاء المركز وما يحتويه من أجهزة وأدوات طبية، مستمعاً من القائمين عليه على أبرز الخدمات التي سيقدمها المركز لمنتسبي الإدارة وأفراد أسرهم وللمراجعين من المواطنين المرتادين لإدارة شرطة السير.

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وأشاد العميد التميمي بالجهود الكبيرة التي قدمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ممثلاُ بمدير المكتب الدكتور رياض الجريري الذي تفاعل مع فكرة إنشاء العيادة ووجه بتوفير كافة المعدات والاجهزة والمستلزمات الطبية ، معبرا عن سعادته لهذه الشراكة المتميزة بين الإدارة العامة للأمن ومكتب الصحة اللذان قدما نموذجاً رائعاً في العمل التشاركي الناجح ، معبراً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لجهود بعض الخيرين من التجار الذين ساهموا بدورهم في تأسيس وإنشاء هذا المركز.

وقال العميد التميمي "إن هذا المركز الصحي سيقدم أيضاً خدماته الإسعافية للمواطنين الساكنين بالقرب من مبنى إدارة شرطة السير من أصحاب الحالات الحرجة والطارئة، كون الأمن جزء من المواطن والمواطن هو أساس الأمن، وإننا في قيادة الأمن والشرطة ومنذ استلامنا لإدارة الأمن نعمل لأجل المواطن وجعل خدمته ومصلحته فوق أي اعتبار".

بدوره قال مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري "إن المركز الصحي يحتوي على عيادة غرفة طوارئ ومختبر وصيدلية، وسيكون الدوام في المركز حسب الخطة الأولية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، ومن الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساء، وسيقدم خدماته لمنتسبي شرطة السير وللمراجعين وللحالات الطارئة من المواطنين الساكنين بالقرب من المبنى".

وفي ختام التدشين تم تكريم الملازم فيصل اليزيدي رئيس قسم الإصدار الآلي، من قبل المدير العام للأمن والشرطة نظير جهوده في فكرة وتأسيس المركز الصحي.