مدير أمن ساحل حضرموت في زيارة ودية لمدير عام المكلا الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

قام العميد منير كرامة التميمي مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، بزيارة ودية إلى مكتب مدير عام مديرية مدينة المكلا، مقدما التهنئة للعميد حسين هاشم الحامد على نيله الثقة لإدارة عاصمة المحافظة.



مؤكدا على أن العميد الحامد شخصية وطنية وقيادية تحظى باحترام الجميع، وذي تاريخ مشرف على جميع المستويات الشخصية والمهنية، ولديه من القدرات مايؤهله أن يكون على رأس إدارة العاصمة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الوطنية الجديدة.

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وفي إطار الزيارة، ناقش مدير عام أمن وشرطة المحافظة، وبحضور مدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي، مع مدير عام المكلا الأوضاع الأمنية في المديرية، وبحثوا سبل الارتقاء بالعمل المشترك بين الإدارة المحلية بالمكلا وإدارة الأمن في المديرية، بما ينتج عنه تعزيز لحالة الأمن والسكينة التي ينعم بها المواطنون.

وقال العميد منير كرامة التميمي: ونحن إذ نبارك للعميد حسين هاشم هذه الثقة لقيادة عاصمة المحافظة، فإننا نؤكد له بأننا سنكون عونا له بعد الله سبحانه وتعالى في النجاح في مهمته الوطنية، ووجهنا إدارة أمن المكلا بالتنسيق الكامل والدائم مع مدير عام المديرية، وان يكونوا عونا له في مايتعلق بالجوانب الأمنية.

من جانبه شكر العميد حسين الحامد مدير عام المكلا العميد منير التميمي مدير أمن المحافظة على زيارته له في مكتبه، مقدرا هذه المبادرة التي تعكس العلاقة التكاملية والتشاركية بين جميع مؤسسات الدولة وإدارتها في المحافظة، مؤكدا في الوقت نفسه، ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون، بين الإدارة المحلية لمدينة المكلا وإدارة أمن المحافظة وأمن المديرية، بما يصب في مصلحة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.