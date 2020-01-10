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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان: بعد الاتفاق بين الانتقالي والشرعية لنقل المعسكرات، الرئيس هادي يباغت الجميع ويصدر قرار جمهوري يطيح بأبرز وزير جنوبي من منصبه (صورة + الاسم )

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان: بعد الاتفاق بين الانتقالي والشرعية لنقل المعسكرات، الرئيس هادي يباغت الجميع ويصدر قرار جمهوري يطيح بأبرز وزير جنوبي من منصبه (صورة + الاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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