شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ..أمريكا وبريطانيا تقصمان ظهر الرئيس هادي وتوجهان ضربة ساحقة للتحالف وتقدمان لعبد الملك الحوثي هدية لا تقدر بثمن ماكان حتى يحلم بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..أمريكا وبريطانيا تقصمان ظهر الرئيس هادي وتوجهان ضربة ساحقة للتحالف وتقدمان لعبد الملك الحوثي هدية لا تقدر بثمن ماكان حتى يحلم بها

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