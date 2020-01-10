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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..ولت ايام الغطرسة والدلع ..اجراءات صارمة ضد الفنانة نانسي عجرم وزوجها ومنعهما من السفر بعد تأكيد الطب الشرعي والتحقيقات ارتكابهما جريمة مروعة

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