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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد. زوجة خليجية تقبض على زوجها وهو يمارس هذا الفعل المخزي ..شاهد كيف انتقمت منه بطريقة مروعة لاتخطر على بال (تفاصيل مثيرة)

امسكت مواطنة كويتية زوجها بعد أن سولت له نفسه الدنيئة لإغتصاب الخادمة المسكينة التي توسلت له كثيرا بدون فائدة وفعل فعلته ولم يبالي، وهددها أن تكلمت ان يقطع عيشها، ذل فوق ذل.

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الزوجة عندما رجعت إلى المنزل وشاهدت منظر الخادمة المنهارة من البكاء، لم تسكت وأصرت على اخذ حق الخادمة وحقها بالقانون، وأصرت على تسليم زوجها للمخفر لإتخاذ اللازم بحقه.

حيث شكت المواطنة لرجال الأمن خيانة شريك حياتها لها، مستغلاً غيابها عن المنزل، حيث أجبر الخادمة التي تعمل لديهم على مواقعته رغم استبسالها في مقاومته.

المواطنة الكويتية توجهت برفقة خادمتها إلى أحد المخافر لتسجيل قضية بحق زوجها، وأفادت في بلاغها أنها لدى عودتها إلى المنزل هرعت إليها الخادمة باكية، وروت لها ما فعله زوجها في فترة غيابها، والذي كان يشتبه أنه في حالة غير طبيعية، فتشاجرت معه، ثم قصدت المخفر لكشف تفاصيل الواقعة وطلبت تسجيل قضية مواقعة بالإكراه ضد الزوج.

وقال مصدر أمني إن «الممثل القانوني لسفارة بلد العاملة حضر إلى المخفر وشهد تسجيل القضية التي أحيلت إلى جهة التحقيق، فيما قام رجال المباحث بضبط المتهم وحجزه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».