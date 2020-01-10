عـــــاجل : جريمة قتل مفجعة تهز السعودية .. والملك سلمان يجن جنونه .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية، الليلة الماضية، جريمة قتل مفجعة.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن مواطنًا سعوديًّا في العقد الثاني من عمره، أطلق النار على آخر، بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوضحت الصحيفة أن الجريمة، وقعت مساء الثلاثاء، دون معرفة أسباب الحادثة.

وأشارت "سبق" إلى أن الجهات الأمنية، انتشرت في الموقع، عقب الحادث، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من الكشف عن جريمة بشعة، راحت ضحيتها طالبة تدعى "بشرى"، تم استدراجها من قِبَل إحدى زميلاتها لإحدى الشقق، وباغتها مجموعة من الشباب، وهاجموها، واعتدوا عليها جنسيًّا، ثم تخلصوا منها بحرق جثتها.

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