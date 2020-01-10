شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف حدث ذلك...موت شاب بعد 4 سنوات من تناوله "ساندويتش" مسمم بالزئبق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي شاب في ألمانيا بعد 4 سنوات من تناوله "ساندويتش" مسمم بمادة "الزئبق"، قدمه له زميله في العمل، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

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وأكدت محكمة ولاية بيليفيلد، الخميس، وفاة الشاب، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد أن دخل في غيبوبة طوال 4 سنوات إثر تناوله "ساندويتش" قدمت إليه من قبل زميل في العمل.

وكانت المحكمة نفسها أدانت العام الماضي رجلاً في السابعة والخمسين من عمره، بتهمة تسميم زملائه في العمل، عن طريق ساندويتشات مسممة بالزئبق.

وقالت الوكالة، إن المتهم، الذي عرف باسمه الأول "كلاوس" وظهر في المحكمة وهو يخفي وجهه، حكم عليه بالسجن مدى الحياة في مارس الماضي.

وكانت المحكمة وجدت كلاوس مذنبًا بمحاولة القتل، غير أنه استأنف ضد الحكم، وفقًا لما ذكره موقع شبكة "سكاي نيوز".

ووفقًا لمجريات القضية، فقد قام كلاوس برش كميات من الزئبق ومواد أخرى على الساندويتشات، فتسببت بدخول الشاب في غيبوبة، وتعرضت كلى اثنين آخرين من زملائه لأضرار خطيرة.

وتم اعتقال كلاوس في مايو 2018 بعد أن كشفته كاميرات مراقبة وهو يضيف مسحوقًا مثيرًا للشبهات في ساندويتشات زملائه في العمل في بلدة شلوس هولت شتوكنبروك.