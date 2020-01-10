شاهد بالفيديو ...مذيعة القناة السعودية تفاجئ الجميع وتنشر صور وهي مستمتعة وطربانة..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements هرت الإعلامية السعودية ” إيمان الرجب ” وهي مستمتعة في إحدى الحفلات، وعلى قولة المثل الشعبي: ” آخر روقان”؛ حيث شاركت مقدمة البرامج في القناة السعودية محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الخاصة الطربية والانسجام لها، بعيدًا عن الكاميرات والبرامج التلفزيونية.

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