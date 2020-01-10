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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قطر ولا سلطنة عمان..دولة خليجية تثلج صدر المرشد الايراني والحرس الثوري وتصف الايرانيين بانهم اسود جريحة لا يمكن مقاومتهم او صدهم والوقوف في وجههم

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