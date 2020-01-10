مفاجأة .. ما قصة شبكة الجواسيس في مطار بغداد التي تورّطت باغتيال قاسم سليماني؟؟

قال مسؤول أمني عراقي لوكالة “رويترز”، إن تحقيقاً أولياً يشير إلى شبكة جواسيس داخل مطار بغداد الدولي تورطت بمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وكشف المصدر، أن المشتبه فيهم الأربعة نقلوا معلومات للجيش الأميركي في إطار شبكة تجسس أوسع.

وأوضح أن، المشتبه فيهم الأربعة هم موظفا أمن بمطار بغداد، وآخران بشركة طيران بمطار دمشق.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في قصف صاروخي أميركي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد.

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وأطلقت إيران صواريخ يوم الأربعاء على قاعدتين في العراق تتمركز فيهما قوات أمريكية ردا على قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد يوم الثالث من يناير كانون الثاني.

ووجه الحرس الثوري الإيراني تهديدات جديدة لواشنطن فحذر قائد بارز من ”انتقام أشد قريبا“، وقال آخر إن ضربات يوم الأربعاء مجرد بداية لسلسلة من الهجمات في أنحاء المنطقة.

وقال محللون إن إيران، على الرغم من التصريحات النارية، أرادت تجنب نشوب حرب مع القوات الأمريكية الأكثر تفوقا رغم أنها قد تلجأ إلى قوات حليفة في المنطقة.

