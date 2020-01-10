شكرا لقرائتكم خبر عن في جريمة هزت كيان المجتمع اليمني...ميليشيات الحوثي تطلق النار على المصليين اثناء صلاة الجمعة وسقوط عدد من القتلى والجرحى ..."شاهد أولى الصور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتالت نيران ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن والتي أطلقتها على المصلين في مسجد قرية بيت مغاري بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، الشاب عبدالله سعد قبيع، أثناء أدائه صلاة الجمعة فيما اصيب آخرين. وقالت مصادر: أثناء سماع خطبة الجمعة أطلقت الميليشيات النيران على المصلين، وأصيب الشاب برصاصة أدت لوفاته على الفور فيما اصيب آخرين . جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في جريمة هزت كيان المجتمع اليمني...ميليشيات الحوثي تطلق النار على المصليين اثناء صلاة الجمعة وسقوط عدد من القتلى والجرحى ..."شاهد أولى الصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.