شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماستشاهده ...لحظة وفاة داعية في الكويت خلال حديثه عن وفاة الرسول..."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفظ داعية فلسطيني يقيم في دولة الكويت أنفاسه الاخيرة، وهو يلقي درسًا دينيًا يتحدث فيه عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته لزوجاته.

ووثقت كاميرات الحاضرين الشيخ الذي يُدعى ( أبو خطاب) وهو يلقي كلماته الصالحة على المتواجدين حيث ظهر طبيعيًا ولم يبدو عليه التعب.

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وبعد لحظات فوجىء الحاضرين بالشيخ انقطع عن الكلام وغاب عن الوعي، قبل أن يختتم كلامه بالشهادة “لا إله إلا الله”.