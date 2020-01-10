لن تصدق ماستشاهده ...لحظة وفاة داعية في الكويت خلال حديثه عن وفاة الرسول..."شاهد الفيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - لفظ داعية فلسطيني يقيم في دولة الكويت أنفاسه الاخيرة، وهو يلقي درسًا دينيًا يتحدث فيه عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته لزوجاته.
ووثقت كاميرات الحاضرين الشيخ الذي يُدعى ( أبو خطاب) وهو يلقي كلماته الصالحة على المتواجدين حيث ظهر طبيعيًا ولم يبدو عليه التعب.
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وبعد لحظات فوجىء الحاضرين بالشيخ انقطع عن الكلام وغاب عن الوعي، قبل أن يختتم كلامه بالشهادة “لا إله إلا الله”.
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