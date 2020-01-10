شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قولت التحالف العربي تعلن رسميا ...حانت ساعة الصفر للقضاء على ميليشيات الحوثي وهذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميداينة في جبهة الضالع بأن التحالف يخطط للزحف على مواقع مليشيا الحوثي في الجبهة وصولا إلى تحرير محافظة إب .

جديد "الخليج 365"

Advertisements

واكدت المصادر بأن تجهيزات عسكرية ضخمة لقوات التحالف والشرعية والمقاومة تنتظر ساعة الصفر للزحف على مواقع الحوثي خصوصا في حال فكر الأخير بالرد على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

من جهته تحدث ماجد الشعيبي، رئيس المركز الإعلامي لجبهة "الضالع" باليمن، إن القوات سيطرت مؤخرا على مناطق شاسعة، تابعة إداريا إلى محافظة إب، كان يسيطر عليها مليشيا الحوثي. وكشف الشعيبي أن الأيام القادمة ستكون هناك تطورات عسكرية كبرى من شأنها أن تعيد رسم خارطة الانتصارات العسكرية، ليس على مستوى الضالع فحسب بل على كامل التراب اليمني.

وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية الأربعاء إن المناطق التي سيطرت عليها القوات الجنوبية في إب، منطقة بتار والمشاريح وموقع العرائس والمناطق المتاخمة لجبهة الجب، وتتجه القوات حاليا نحو تحرير كامل محافظة إب الحدودية مع الضالع من أجل تأمين محافظة الضالع من كل الجبهات بالكامل، حيث أن أم الضالع يبدأ من إب.

وأكد الشعيبي، على أن تقدم القوات في عمق محافظة إب، الرد الأولي على استهداف "المليشيات الحوثية" لمنصة ساحة ميدان الصمود، ولن تتوقف العمليات حتى تحقيق كامل النصر. وأوضح الشعيبي أن جبهة الضالع ستمثل إحدى معادلات الردع حال ما فكرت "المليشيات الحوثية" الرد على مقتل قاسم سليماني، عبر سلسلة من العمليات الصاروخية التي قد تحدث في الضالع كما حدث الثلاثاء.

وقال الشعيبي إن الانتصارات التي حققتها جبهة الضالع والمناخ الإقليمي المواتي، ستكون تلك الانتصارات عامل محفز لتصاعد العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن وأيضا رادع لهم وتعد تلك العمليات مقدمة لانتصار كبير وتحول في معادلات الردع.

ودعا رئيس المركز الإعلامي قيادة التحالف بقيادة السعودية، بتزويد جبهة الضالع بمنظومة مضادة للصواريخ الحوثية، كون المليشيات الحوثية غيرت قاعدة الاشتباك ومعركتها في الضالع إلى جو بعد الهزائم التي منيت بها في الأرض.