شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حريق ضخم في اكبر برج في مدينة جدة السعودية ...وقوات الدفاع المدني تتحرك ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت فرق الدفاع المدني فجر اليوم الجمعة من السيطرة على حريق هائل إندلع في برج تحت الإنشاء على كورنيش جدة . وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد ألسنة النيران الهائلة وتطاير الشرر ، فيما وصلت فرق الإطفاء على التو، وتمكنت من السيطرة على الحريق . جديد "الخليج 365" Advertisements كما أظهر مقطع فيديو تدخل طائرات الإطفاء إذ كان الحريق في أعلى البرج ، ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات أو إصابات .

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