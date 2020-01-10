شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. مغرد ايراني يفجر مفاجاة مزلزلة وينشر وصية قاسم سليماني لزوجته قبل وفاته .. (تفاصيل الوصية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محافظ الحديدة يكشف عن تحركات استخباراتية حوثية خطيرة مع عدد كبير من الخبراء الايرانيين بعد مقتل سليماني عاجل وخطير: القوات السعودية في عدن تباغت الجميع وتطلق هذا التحذير الشديد الى جهة القوات الانتقالي من القيام بهذا العمل لأن العواقب ستكون وخيمة "تفاصيل" والله لنجيبك وندوس في روسكم سعود القحطاني يهدد شيخة قطرية من آل ثاني بعد تبرئته من دم خاشقجي شاهد كيف ردت! عاجل وخطير... عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم الى الملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية حيث يطالب من الملك سلمان هذا المقابل " الهدية + طلب الحوثي"

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