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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاعلام الايراني يباغت الجميع وينشر وصية قاسم سليماني لزوجته قبل وفاته..وأشهر مغرد ايراني يعلق عليها ساخرا ويصدم عائلة سليماني ( صورة + نص الوصية )

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