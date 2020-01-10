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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة...اعلى مرجعية شيعية في العراق يباغت الامريكان بفتوى تقصم ظهر الرئيس ترامب وترعب كل القوات الامريكية في العراق



دعا آية الله علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، اليوم الجمعة، إلى أن يكون العراق سيد نفسه، وأن لا يتدخل غرباء في توجيه قراره، مؤكدا أن من بين أبناء العراق من يملك الكفاءة لذلك. وندد السيستاني، خلال خطبة جمعة ألقاها عبر ممثله أحمد الصافي، بالهجمات التي تبادلتها الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، وحذر من تدهور الأمن في البلد والمنطقة على نحو أشمل؛ نتيجة المواجهة بين واشنطن وطهران. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ذئب بشري من المملكة يمارس هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع 90 أمرأة ويصعق الجميع بهذا الاعتراف الصادم الذي ارعب كل النساء والفتيات الصغيرات الاعلام الايراني يباغت الجميع وينشر وصية قاسم سليماني لزوجته قبل وفاته..وأشهر مغرد ايراني يعلق عليها ساخرا ويصدم عائلة سليماني ( صورة + نص الوصية ) أصوات مرعبة تخرج من قبر سيدة بعد 9 أيام من وفاتها ودفنها...وعند نبش القبر من قبل السلطات الملكية كانت المفاجأة التي ارعبت الجميع في غاية الخطورة...اعلى مرجعية شيعية في العراق يباغت الامريكان بفتوى تقصم ظهر الرئيس ترامب وترعب كل القوات الامريكية في العراق الطب الشرعي يفضح نانسي عجرم وزوجها ويكشف بشكل قاطع ارتكابهما جريمة مروعة والخبر ينزل على رأس نانسي عجرم كالصاعقة ( شاهد صورة الدليل القاطع ) ليس الدمار الشامل ولا حجم الخسائر البشرية..هذا هو اخطر شيء يرعب السعودية وإيران من نشوب الحرب وترامب يباغت الجميع ويستبعد الرد العسكري على إيران تحذير عاجل : 4 أعراض اذا ظهرت عليك فاسرع الى الطبيب لتنقذ نفسك من موت محقق ساحر لعين لايخاف الله يصعق كل السعوديين ويدفع بزوجة سعودية للقيام بعمل فاضح ومحرم شرعا في سرير النوم..شاهد العمل الصادم الذي قامت به الزوجة بعد مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني..شيعة المملكة يثيرون الرعب والهلع في اوساط هاتين الدولتين ( ليست أمريكا ولا بريطانيا ) Advertisements في غاية الخطورة..إيران تباغت الجميع وتقوم بهجوم كاسح على السعودية..شاهد كيف كان الرد السعودي على الهجمة الايرانية الشرسة صورة صدمت كل ابناء المحافظات الجنوبية..مواطنة جنوبية شجاعة تصدم الجنوبيين وتفضح بالصورة عيدروس الزبيدي في شارع الحب ( شاهد صورة فاضحة ومقززة ) هام وخطير..القوات السعودية في عدن تباغت الجميع وتطلق تحذير شديد اللهجة لقوات الانتقالي من القيام بهذا العمل لأن العواقب ستكون وخيمة ( نص البيان )

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