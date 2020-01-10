بهذه المدينة .. يمارسان الشذوذ في الشارع العام وكاميرا المراقبة تفضحهم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اميرات المراقبة بأحد شوارع منطقة البلاطو بآسفي بالمغرب كانت لهما بالمرصاد بعد ان ظنا انهما بمأمن عن اعين الناس والتي وثقت مشاهد لرجل يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر في الشارع.



وانتشر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، ما دعى الأمن إلى التحري والبحث للوصول للجناة.



وأعلنت السلطات الأمنية في المغرب القبض، على أحد الذين ظهروا في الفيديو الخادش للحياء، ويعمل حارس سيارات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية نشاطها لضبط الرجل الآخر.



وتعود تفاصيل الواقعة عند تداول فيديو فاضح اثار ضجة كبيرة على الواتساب في الساعات القليلة الماضية يظهر فيه شخصين في حالة تلبس اثناء ممارسة الشذوذ الجنسي وثقته كاميرا مراقبة متواجدة غير بعيد بمنطقة البلاطو بآسفي في المغرب

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