شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان" يصدر قبل قليل أمر ملكي مفاجئ بقتل الذراع الايمن للرئيس التركي "اردوغان" .. شــاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم القتل في مواطن تركيالجنسية، بعد استنفاد كل درجات التقاضي الطبيعية امام المحاكم.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.

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وأصدرت الداخلية بيانا فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو / توران أحمد تاشتان “تركي الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / توران أحمد تاشتان اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ في منطقة الجوف.

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