افتتاح مشروع محطة المخا التحويلية بقدرة 20 ميجا بدعم إماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

تسلم مدير الشؤون الإنسانية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن محمد الجنيبي، المحطة التحويلية بقدرة 20 ميجا المخصصة لرفع كفاءة محطة المخا الكهربائية البخارية، من شركة الفيصل المنفذة للمشروع الذي استغرق أربعة أشهر متواصلة من العمل الدؤوب حتى تم انجازه ليدخل الخدمة مع حلول العام الميلادي 2020.



وفي السياق، وقع مدير الشؤون الإنسانية محضر تسليم المحطة للسلطة المحلية بمديرية المخا ممثلة بمدير المديرية عبدالرحيم الفتيح من جهة والمؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز ممثلة بالمهندس عبده حسن مدير عام الشبكات من جهه أخرى .

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسلة الدعم اللوجستي المقدم من دولة الإمارات للشعب اليمني .

وبعد توقيع محاضر الإستلام والتسليم توجه ممثل الهلال بالساحل الغربي عبدالله الحبيشي ومدير عام المديرية وممثل المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز بزيارة المحطة وإزاحة الستار ، إيذاناً بتشغيل المحطة ودخولها الخدمة الفعلية وطافوا بأقسام المشروع المختلفة .

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وأدلى مدير الشؤون الإنسانية لدولة الإمارات بتصريح قال فيه ( ان دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بحكومتها الرشيدة تولي القطاعات الخدمية والإنمائية في الساحل الغربي جل اهتمامها ومنها قطاع الكهرباء الذي يعد عصب الحياة .

وأردف قائلاً، ان انشاء هذه المحطة جاء كاستجابة عاجلة لنداء الاهالي والسلطة المحلية لتعزيز القدرة الانتاجية لمحطة كهرباء المخا البخارية التى تخدم 100 الف مواطن في المخا والمناطق المجاورة ، والتي كادت ان تخرج عن الخدمة بسبب ضعف محولات الطاقة الكهربائية القديمة .

وأضاف الجنيبي، أن دولة الامارات لديها خطة انسانية مدروسة تشمل جميع القطاعات وبما يكفل باعادة تطبيع الحياة في الساحل الغربي) .

بدوره صرح مدير مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح قائلا ( ان دولة الامارات تولي اليمن اهمية في تقديم المساعدات من عهد المرحوم زايد بن سلطان وحتى اليوم، وخيرات الامارات ودعمها مستمر عبر ذراعها الانساني هيئة الهلال الاحمر الاماراتي، التى عمدت على اقامة المشاريع التنموية والخدمية منذ الوهلة الاولى لوصولها الساحل الغربي، وتوجه بالشكر الجزيل لما تم ويتم تقديمه وأعرب عن تطلعه لمزيد من الدعم) .

من جهته قال ممثل المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز المهندس عبده حسن ( ان هذا المشروع يعمل على تخفيف ازمة الكهرباء التى منيت بها مدينة المخا وما جاورها بسبب ضعف المحولات القديمة، وان المحول الجديد المقدم من دولة الامارات سيعالج مشاكل المحطة التحويلية وان هذا الدعم المقدم من الاشقاء بدولة الامارات هو امتداد لعدد من المشاريع التى تم تقديمها لقطاع الكهرباء في السابق .

الجدير بالذكر ان دولة الامارات ومنذ تحرير المخا في العام 2017 قد قامت بصيانة لمحطة المخا البخارية من أثر الحرب التى دارت على محيطها وكذا قامت بتوريد قطاع الغيار للمحطة ودعمتها بالوقود اللازم لتشغيلها وصيانة شبكة كهرباء مدينة المخا وقراها المجاورة.