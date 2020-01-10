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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إتفاق الإنتقالي والشرعية يحدد موعد تعيين محافظ ومدير أمن عدن
الجمعة 10 يناير 2020
الخليج 365
حدد الإتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، يوم إمس الخميس، موعد صدور قرار تعيين محافظ ومدير أمن عدن .
وبحسب المصفوفة التي جرى توقيعها فقد تحدد موعد إنسحاب القوات في فترة لا تزيد على 20 يوماً تبدأ من بعد غد (السبت).
ونص محضر الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، تحت إشراف مباشر من المملكة وسيتولى هذا الأمر ذا الأهمية البالغة لجان مشتركة، لجمع الأسلحة وبما يجعل العاصمة المؤقتة للبلاد أكثر أماناً، ويلجم أي محاولة لاستخدامها.
وحسب المصادر تم إنجاز اتفاق لتبادل المعتقلين نتيجة أحداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك التوتر وتطبيع الحياة، ويتوقع عودة 35 معتقلاً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم في وقت لا يتجاوز غداً الجمعة، على أن تتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وبموجب الخطة سيتم في منتصف موعد التنفيذ تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، ووضع مدينة عدن تحت حماية أجهزة الأمن العام، وأن تغادر كافة التشكيلات العسكرية المدينة إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرط والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها).
كما ستكون من نتائج هذا الاتفاق البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، على أن يتم إنجازه في الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب الإتفاق فإن موعد صدور قرارات تعيين المحافظ ومدير الأمن ستكون بعد عشرة أيام من تاريخ بدء تنفيذ المصفوفة .
وكان موقع (الخليج 365) قد إنفرد بخبر مغادرة محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي المدينة وتكليف أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون للقيام بمهامه .
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