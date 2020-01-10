توثيق 33 إنتهاكاً طال المدنيين في تعز خلال ديسمبر الماضي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توثيق 33 إنتهاكا طال المدنيين في تعز خلال ديسمبر الماضي
الجمعة 10 يناير 2020
الخليج 365
رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان توثيق 33 واقعة انتهاك حوثي لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأشار المركز، في بيان صحفي له، إلى أن فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 15 مدنياً بينهم طفل واحد، وإصابة 3 مدنيين، ورصد 13 حالة انتهاك لممتلكات خاصة حيث تضررت 4 منازل و 3 مركبات بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل ميليشيا الحوثي، الموالية لإيران.
ولفت التقرير الشهري الصادر عن المركز إلى أن المناطق التي طالها قصف الميليشيا، شملت الأحياء السكنية شمال وشرق مدينة تعز، عاصمة المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن.
وتطرق إلى ما تعانيه المدينة جراء الحصار الجائر من قبل ميليشيا الحوثي من الجهة الشرقية والشمالية والغربية ومحاولتها قطع الشريان الوحيد للمدينة بالهجوم على سائلة سوق الربوع من ناحية الجنوب الذي يصلها بالعاصمة المؤقتة عدن.
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