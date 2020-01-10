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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت الجهات الأمنية السعودية القبض على زوجة أحرقت زوجها بالأسيد في محافظة صيبيا بجازان في السعودية بعد إدلاء الزوج بشهادته حول اعتداء زوجته عليه بالحرق. وكانت الجهات الأمنية قد أفرجت عنها مسبقاً بكفالة مالية. وأوضح الزوج ويدعى أبو محمد في مداخلة لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، تفاصيل ما حدث وقال إنه اكتشف أن زوجته تتعامل مع ساحر ووجد في جوالها محادثات معه، فطلب منها عدم الحديث معه مجدداً وقرر أن يسامحها، لكنها فاجأته بفعلتها --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • هل تذكرون السعودية التي احرقت زوجها بالاسيد ..شاهدو المفاجأة الجديدة التي تم العثور عليها في جوالها Advertisements • تسريب صور مفاجئة للأميرة "غادة" ابنة عم الامير محمد بن سلمان ..شاهد • شاهد : ظهور حورية الأرض على قناة العربية .. مذيعة جديدة تخطف الانظار بجمالها المذهل ..صور • شاهد : فتاة عشرينية وضعت كاميرا مخفية في منزلها فاكتشفت مفاجأة صادمة لم تكن تتخيلها .."فيديو" ---------------------------------

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